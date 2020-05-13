В Роспечати опровергли отказ от «русской Википедии». И подчеркнули, что портал «Знание» создается «вне связи» с другими ресурсами

Работа над порталом Большой российской энциклопедии, который в СМИ часто называют «русской Википедией», не прерывалась, портал запустят в 2022 году. Об этом 13 мая заявили в пресс-службе Роспечати, пишет ТАСС.



Напомним, ранее СМИ со ссылкой на распоряжение правительства сообщили о расформировании межведомственной рабочей группы, которая занималась проектом. В Роспечати уточнили, что речь идет о «технической ликвидации». Замминистра связи Алексей Волин подчеркнул, что «любая рабочая группа сначала создается, а потом после решения стоящих перед ней задач — ликвидируется».

