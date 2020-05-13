В Роспечати опровергли отказ от «русской Википедии». И подчеркнули, что портал «Знание» создается «вне связи» с другими ресурсами
Работа над порталом Большой российской энциклопедии, который в СМИ часто называют «русской Википедией», не прерывалась, портал запустят в 2022 году. Об этом 13 мая заявили в пресс-службе Роспечати, пишет ТАСС.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на распоряжение правительства сообщили о расформировании межведомственной рабочей группы, которая занималась проектом. В Роспечати уточнили, что речь идет о «технической ликвидации». Замминистра связи Алексей Волин подчеркнул, что «любая рабочая группа сначала создается, а потом после решения стоящих перед ней задач — ликвидируется».
В самой Роспечати отметили, что «общенациональный энциклопедический интерактивный портал создается вне какой-либо связи с "Википедией"».
Напомним, идею создания российской «Википедии» в 2016 году озвучил на тот момент директор Российской национальной библиотеки Александр Вислый. Тогда же было выпущено распоряжение правительства по этому поводу. За 2020–2022 годы на эти цели собирались потратить около 1,7 млрд рублей. Владимир Путин подчеркивал в 2019 году на заседании Совета по русскому языку, что электронная версия БРЭ, в отличие от «Википедии», сможет стать источником достоверной информации.