После публикации «Фонтанки» купчинским рукоблудом-спринтером заинтересовалась полиция

Эксгибиционистом из Фрунзенского района Петербурга, который напугал девушек из Купчино, но рассмешил читателей «Фонтанки», заинтересовалась полиция. Об этом 13 мая сообщил глава МО «Волковский» Михаил Куренёв.



«Уважаемые жители. Данного гражданина разыскивает полиция. Просьба всем, кто увидит его, сообщить в полицию по номеру 02 или 112», — попросил чиновник.



Стоит отметить, что развратник, решившийся на дерзкий косплей японского героя комиксов, надевающего трусы на голову, неуловим. В капроновых колготках и без нижнего белья он смог убежать от преследовавших его жителей Купчино и скрыться во дворах.

