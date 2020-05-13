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13.05.2020 17:35
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Не долетевший до Уфы рейс из Пулково штатно сел в Петербурге. Пассажиров пересадят на другой самолет

Рейс авиакомпании «Россия», который должен был 13 мая перевезти пассажиров из Петербурга в Уфу, но развернулся над Тихвином, благополучно вернулся в аэропорт вылета. В задержке виноваты датчики.

По данным Flightradar, рейс FV6413 сел в 17.22. По официальным данным от пресс-службы авиакомпании «Россия», капитан судна принял решение вернуться в Пулково после срабатывания одного из датчиков. Как ранее сообщала «Фонтанка», пилот подал сигнал тревоги из-за разгерметизации в салоне и развернулся над Тихвином примерно через 20 минут полета.

В авиакомпании уточнили, что пассажиров в Уфу доставит другой борт. Ориентировочно он вылетит в 18.15.

© Фонтанка.Ру

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