Госдума запретила участвовать в выборах осужденным за побег, кражи и организацию митингов. Голосовать депутаты разрешили хоть по почте
Пятьдесят статей средней тяжести из Уголовного кодекса попали в список тех, с судимостью по которым нельзя принимать участие в любых выборах. Среди них «дадинский» состав.
Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» депутаты Государственной думы поправили 13 мая, следует из карточки проекта на сайте нижней палаты парламента. Поправки, внесенные депутатами-единороссами, предусматривают запрет на участие в любых выборах для граждан, которые были осуждены по списку из 50 статей УК средней тяжести. В обновленный список, а до сих пор запрет касался только тяжких статей, включены убийство в состоянии аффекта двух и более лиц, склонение к самоубийству, похищение, дискриминация, фальсификация избирательных документов, кража, мошенничество, растрата, грабеж, отмывание денег, контрабанда, публичные призывы к терроризму, массовые беспорядки и организация притонов. Касается запрет и тех, кто уничтожал и осквернял воинские захоронения и памятники, браконьеров, беглецов из мест лишения свободы и тех, кто неоднократно нарушал порядок организации митингов, — так называемая «дадинская» статья (активист Ильдар Дадин был первым, кто получил по ней судимость).
Запрет действует, если на момент выборов еще не прошло пять лет со дня снятия или погашения судимости.
Также Госдумой приняты поправки, о которых ранее говорил депутат Дмитрий Вяткин. Они предусматривают возможность дистанционного голосования (электронного или по почте) и сбор подписей для кандидатов в помощью портала госуслуг.