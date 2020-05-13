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13.05.2020 16:38
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Госдума запретила участвовать в выборах осужденным за побег, кражи и организацию митингов. Голосовать депутаты разрешили хоть по почте

Пятьдесят статей средней тяжести из Уголовного кодекса попали в список тех, с судимостью по которым нельзя принимать участие в любых выборах. Среди них «дадинский» состав.

Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» депутаты Государственной думы поправили 13 мая, следует из карточки проекта на сайте нижней палаты парламента. Поправки, внесенные депутатами-единороссами, предусматривают запрет на участие в любых выборах для граждан, которые были осуждены по списку из 50 статей УК средней тяжести. В обновленный список, а до сих пор запрет касался только тяжких статей, включены убийство в состоянии аффекта двух и более лиц, склонение к самоубийству, похищение, дискриминация, фальсификация избирательных документов, кража, мошенничество, растрата, грабеж, отмывание денег, контрабанда, публичные призывы к терроризму, массовые беспорядки и организация притонов. Касается запрет и тех, кто уничтожал и осквернял воинские захоронения и памятники, браконьеров, беглецов из мест лишения свободы и тех, кто неоднократно нарушал порядок организации митингов, — так называемая «дадинская» статья (активист Ильдар Дадин был первым, кто получил по ней судимость).

Запрет действует, если на момент выборов еще не прошло пять лет со дня снятия или погашения судимости.

Также Госдумой приняты поправки, о которых ранее говорил депутат Дмитрий Вяткин. Они предусматривают возможность дистанционного голосования (электронного или по почте) и сбор подписей для кандидатов в помощью портала госуслуг.

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Комментарии (21)

sega177
Параллельно сейчас проталкивается новый закон, дающий право полицейским вскрывать машины без присутствия владельца "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках". Также можно будет вскрывать и квартиры, ограждать митинги, оцеплять жилье, расширяется сфера применения оружия и при этом "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей".
261180911
Я считаю,что правильно Госдума поступила:уголовников всех мастей нужно судить,а потом заниматься их длительным перевоспитанием-вот что должно быть первостепенной задачей в отношении таких групп граждан.
sega177
О как, одним росчерком решили проблему с митингами. Теперь тысячи (или сотни тысяч) неугодных в случае чего можно легко отстранить от выборов.
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