Госдума запретила участвовать в выборах осужденным за побег, кражи и организацию митингов. Голосовать депутаты разрешили хоть по почте

Пятьдесят статей средней тяжести из Уголовного кодекса попали в список тех, с судимостью по которым нельзя принимать участие в любых выборах. Среди них «дадинский» состав.



Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» депутаты Государственной думы поправили 13 мая, следует из карточки проекта на сайте нижней палаты парламента. Поправки, внесенные депутатами-единороссами, предусматривают запрет на участие в любых выборах для граждан, которые были осуждены по списку из 50 статей УК средней тяжести. В обновленный список, а до сих пор запрет касался только тяжких статей, включены убийство в состоянии аффекта двух и более лиц, склонение к самоубийству, похищение, дискриминация, фальсификация избирательных документов, кража, мошенничество, растрата, грабеж, отмывание денег, контрабанда, публичные призывы к терроризму, массовые беспорядки и организация притонов. Касается запрет и тех, кто уничтожал и осквернял воинские захоронения и памятники, браконьеров, беглецов из мест лишения свободы и тех, кто неоднократно нарушал порядок организации митингов, — так называемая «дадинская» статья (активист Ильдар Дадин был первым, кто получил по ней судимость).

