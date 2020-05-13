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13.05.2020 15:22
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«Динамика положительная». В Минздраве рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Мишустина

Министр здравоохранения Российской Федерации отметил, что премьер-министр поправляется и даже готовится к выходу на работу.

Фото: пресс-служба правительства России

«Он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня у него состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс», — цитирует 13 мая заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, премьеру еще требуются медицинские процедуры, однако уже сейчас можно заявить, что «динамика положительная».

Ранее президент Владимир Путин также рассказал о состоянии здоровья Мишустина, отметив, что тот переносит болезнь «не без температуры».

Михаил Мишустин сообщил об обнаруженном у него коронавирусе 30 апреля. Несмотря на болезнь, премьер продолжил работать, о чем рассказал Путин. 7 мая Мишустин по видеосвязи принял участие в обсуждении развития экономики, 8 мая появился в эфире для проведения совещания по социально-экономическим вопросам, а 13 мая рассказал о новом пакете поддержки граждан и бизнеса.

Фото: пресс-служба правительства России

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
что Вы говорите? а песков снавкой тоже ужо поправляются?
Звездочёт
Принято. Продолжайте наблюдение.
Αнатолий Κононов
не волнуйтесь о его состоянии,- оно огромно
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