«Динамика положительная». В Минздраве рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Мишустина

Министр здравоохранения Российской Федерации отметил, что премьер-министр поправляется и даже готовится к выходу на работу.

«Он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня у него состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс», — цитирует 13 мая заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, премьеру еще требуются медицинские процедуры, однако уже сейчас можно заявить, что «динамика положительная».

Ранее президент Владимир Путин также рассказал о состоянии здоровья Мишустина, отметив, что тот переносит болезнь «не без температуры».