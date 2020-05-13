Убившего столичного следователя петербуржца отправили на принудительное лечение
Дело об убийстве сотрудника Следственного комитета столицы, полковника Капустина, завершено в Москве 13 мая. Петербуржца Сергея Григорьева признали виновным и изолировали от общества в психиатрической больнице.
Очередное заседание состоялось в Московском городском суде 13 мая, следует из карточки дела. Суд принял решение отправить Григорьева на принудительное лечение, так как он признан невменяемым. 39-летний петербуржец, который до нападения на Капустина осенью прошлого года уже успел побывать в психиатрических лечебницах, признан виновным в убийстве, причем причиной называется место работы погибшего — никакой личной неприязни к следователю Григорьев не испытывал. До суда он находился в СИЗО, в отдельном от психически здоровых арестантов помещении.
Григорьев напал на Капустина с ножом у проходной СК в Техническом переулке 9 октября. Полковник получил удар в сердце, когда спустился, чтобы пригласить на прием посетителей. Он умер в больнице.