FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
73.43р79.44р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
13.05.2020 14:58
0
Печать

Убившего столичного следователя петербуржца отправили на принудительное лечение

Дело об убийстве сотрудника Следственного комитета столицы, полковника Капустина, завершено в Москве 13 мая. Петербуржца Сергея Григорьева признали виновным и изолировали от общества в психиатрической больнице.

Очередное заседание состоялось в Московском городском суде 13 мая, следует из карточки дела. Суд принял решение отправить Григорьева на принудительное лечение, так как он признан невменяемым. 39-летний петербуржец, который до нападения на Капустина осенью прошлого года уже успел побывать в психиатрических лечебницах, признан виновным в убийстве, причем причиной называется место работы погибшего — никакой личной неприязни к следователю Григорьев не испытывал. До суда он находился в СИЗО, в отдельном от психически здоровых арестантов помещении.

Григорьев напал на Капустина с ножом у проходной СК в Техническом переулке 9 октября. Полковник получил удар в сердце, когда спустился, чтобы пригласить на прием посетителей. Он умер в больнице.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний