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13.05.2020 13:55
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Водитель «ГАЗели» разбился о шаланду на Софийской. Кабину вмяло до кузова

Тяжелое ДТП с участием двух грузовых машин произошло днем 13 мая в Колпинском районе Петербурга. Погиб водитель.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 12:10 на Софийской улице — на перегоне от Южной ТЭЦ в сторону Колпино. По предварительным данным, 60-летний водитель на грузовой «ГАЗели» врезался в остановившийся в правом ряду грузовик Freightliner с прицепом, за рулем которого был 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель фургона погиб. На фото видно, что удар пришелся в район лобового стекла «ГАЗели», и кабину буквально вмяло до кузова. Водитель шаланды не пострадал.

По данным «Яндекс.Пробок», на Софийской улице собрался 1,5-километровый затор в сторону Колпино.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (6)

alex-un
"водитель на грузовой "ГАЗели" - Разве бывают легковые "Газели"?
perrkele_sattana
Указан возраст водителей. Вопрос: как это связано с ДТП?
DEMOMON
Ну тут как бы без шансов...
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