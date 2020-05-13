Тяжелое ДТП с участием двух грузовых машин произошло днем 13 мая в Колпинском районе Петербурга. Погиб водитель.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 12:10 на Софийской улице — на перегоне от Южной ТЭЦ в сторону Колпино. По предварительным данным, 60-летний водитель на грузовой «ГАЗели» врезался в остановившийся в правом ряду грузовик Freightliner с прицепом, за рулем которого был 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель фургона погиб. На фото видно, что удар пришелся в район лобового стекла «ГАЗели», и кабину буквально вмяло до кузова. Водитель шаланды не пострадал.