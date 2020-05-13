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13.05.2020 13:37
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Полиция постучалась в «Ленэнерго» по поводу «Зенит Арены». Между Москвой и Петербургом могли просыпать 70 млн

Оперативники управления экономической безопасности 13 мая начали обыски по делу о прокладке кабелей для «Зенит Арены». Ищут 70 млн рублей.

Как сообщает 47news, мероприятия проводятся в Москве и Петербурге, в том числе — в головном офисе «Ленэнерго». Уголовное дело возбуждено по части четвёртой статьи 159 УК — «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным издания, речь идет о прокладке двух кабельных линий 110 кВ от подстанции «Василеостровская» к подстанции «Крестовская» для нового стадиона. Проходила она в 2015 и 2016 годах. Поставщиком выступала московская компания «Эстралин», однако работала она через посредников. В итоге, по версии следствия, неясна судьба 70 млн рублей — при общей стоимости работ свыше 900 млн. Кроме того, 47news со ссылкой на источники рассказывает, что компания-субподрядчик была ликвидирована в конце апреля, при этом в ней работали или числились сотрудники «Ленэнерго».

Напомним, 2015 и 2016 годы, о которых идет речь, оказались для «Ленэнерго» урожайными на смену руководства. В этот период компанию возглавляли Василий Никонов, Андрей Сизов и Роман Бердников. Нынешний гендиректор Андрей Рюмин пришел в «Ленэнерго» в 2018-м.

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