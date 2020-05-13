Минфин предлагает использовать конфискованный спирт для борьбы с коронавирусом
Конфискованный этиловый спирт и спиртосодержащие жидкости могут быть использованы для производства дезинфицирующих средств в условиях эпидемии коронавируса. Как пишет 13 мая РБК, проект такого постановления правительства разработал Минфин.
«Общий объем конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая находится на хранении и может быть использована для производства дезинфицирующих средств, составляет более 21 млн. литров. Что свидетельствует о наличии значительных ресурсов, которые могут быть оперативно задействованы для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении министерства финансов.
Отметим, еще накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому правительство получит право направлять изъятый спирт «на переработку и (или) использование». Минфин прописывает порядок принятия таких решений. Согласно документу, спирт будут предоставлять регионам безвозмездно — но только для борьбы с коронавирусом. Регионы, в свою очередь, должны сообщить правительству о потребностях в спирте для производства дезинфицирующих средств. Минпромторг, Минздрав и Роспотребнадзор займутся распределением конфиската среди субъектов федерации.