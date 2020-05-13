Квартира для родителей с детьми: когда довольны все

Качество строительства



Преимущества новостройки перед «вторичкой» очевидны — современные строительные материалы, новые инженерные сети. Но новостройки могут существенно отличаться друг от друга по качеству. Строительство малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе ведётся по кирпично-монолитной технологии. Застройщик применяет сертифицированные материалы и оборудование надёжных европейских производителей. Класс энергоэффективности жилых объектов застройщика — «А» — очень высокий. Это значит, потери тепла и расходы электроэнергии минимизированы, а экономия жителей на коммунальных платежах может составить до 40%.



Эргономичные планировки



Квартиры-трансформеры в «Образцовых кварталах» имеют площадь от 36 до 104 кв. м. Между кухней и гостиной отсутствует перегородка. Семейной паре без детей большое открытое пространство пригодится для встреч с друзьями. Когда рождается ребёнок, в объединённой кухне-гостиной он будет оставаться под присмотром родителей. Позже ему понадобится отдельная комната, которая появится при возведении межкомнатной перегородки. Если детей несколько, в двухкомнатной квартире свободной планировки можно сделать две или даже три изолированные спальни.



Проектная площадь кухонь в «Образцовых кварталах» составляет от 9 до 15 кв. м, этого достаточно и для приготовления пищи, и для совместных обедов.



Развитая инфраструктура



С территории нового микрорайона имеются выезды на Пулковское, Киевское, Московское шоссе и Кольцевую автодорогу. До ближайших станций метро — «Московская», Звёздная», Купчино» — дорога занимает 20 минут. За пять минут жильцы «Образцовых кварталов» могут добраться до исторического центра Пушкина. В их распоряжении — все возможности Пушкинского района: образовательные, медицинские, культурные учреждения.



Рядом с новостройками формируется спортивная конгломерация — находятся конноспортивный клуб «Райдер», многопрофильный спортивный комплекс «Высота», Ледовая арена «Пулково».



На территории Царскосельских холмов есть сетевые магазины, аптека, салон красоты, медицинский центр. В 2018-м году введён в эксплуатацию современный детский сад с бассейном, проектируются ещё два садика и две школы. Рядом есть развивающие центры, которые предлагают творческие, языковые занятия, фитнес-программы для детей и для взрослых.



Экология и безопасность



Выбирая место жительства, стоит задуматься, каким воздухом будете дышать вы и ваши дети, какие наблюдать пейзажи, далеко ли до опасных перекрёстков. Пушкинский район отличается от многих районов Петербурга большой зелёной зоной. Здесь чистый воздух и низкий уровень шума. В двух километрах начинаются знаменитые пушкинские парки. На территории, где строятся «Образцовые кварталы», никогда не было вредных производств. Местные жители вблизи от своих домов регулярно видят зайцев и сов.



В малоэтажных жилых комплексах жители быстро знакомятся друг с другом, между ними устанавливаются добрососедские отношения.

