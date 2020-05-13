Публикуется на правах рекламы
Квартира для родителей с детьми: когда довольны все
Метраж и количество комнат — важные, но не единственные критерии при выборе квартиры для большой семьи. Многим приходится действовать в режиме ограниченного бюджета. В этом случае стоит обратить внимание на качество и местоположение жилья.
Качество строительства
Преимущества новостройки перед «вторичкой» очевидны — современные строительные материалы, новые инженерные сети. Но новостройки могут существенно отличаться друг от друга по качеству. Строительство малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе ведётся по кирпично-монолитной технологии. Застройщик применяет сертифицированные материалы и оборудование надёжных европейских производителей. Класс энергоэффективности жилых объектов застройщика — «А» — очень высокий. Это значит, потери тепла и расходы электроэнергии минимизированы, а экономия жителей на коммунальных платежах может составить до 40%.
Эргономичные планировки
Квартиры-трансформеры в «Образцовых кварталах» имеют площадь от 36 до 104 кв. м. Между кухней и гостиной отсутствует перегородка. Семейной паре без детей большое открытое пространство пригодится для встреч с друзьями. Когда рождается ребёнок, в объединённой кухне-гостиной он будет оставаться под присмотром родителей. Позже ему понадобится отдельная комната, которая появится при возведении межкомнатной перегородки. Если детей несколько, в двухкомнатной квартире свободной планировки можно сделать две или даже три изолированные спальни.
Проектная площадь кухонь в «Образцовых кварталах» составляет от 9 до 15 кв. м, этого достаточно и для приготовления пищи, и для совместных обедов.
Развитая инфраструктура
С территории нового микрорайона имеются выезды на Пулковское, Киевское, Московское шоссе и Кольцевую автодорогу. До ближайших станций метро — «Московская», Звёздная», Купчино» — дорога занимает 20 минут. За пять минут жильцы «Образцовых кварталов» могут добраться до исторического центра Пушкина. В их распоряжении — все возможности Пушкинского района: образовательные, медицинские, культурные учреждения.
Рядом с новостройками формируется спортивная конгломерация — находятся конноспортивный клуб «Райдер», многопрофильный спортивный комплекс «Высота», Ледовая арена «Пулково».
На территории Царскосельских холмов есть сетевые магазины, аптека, салон красоты, медицинский центр. В 2018-м году введён в эксплуатацию современный детский сад с бассейном, проектируются ещё два садика и две школы. Рядом есть развивающие центры, которые предлагают творческие, языковые занятия, фитнес-программы для детей и для взрослых.
Экология и безопасность
Выбирая место жительства, стоит задуматься, каким воздухом будете дышать вы и ваши дети, какие наблюдать пейзажи, далеко ли до опасных перекрёстков. Пушкинский район отличается от многих районов Петербурга большой зелёной зоной. Здесь чистый воздух и низкий уровень шума. В двух километрах начинаются знаменитые пушкинские парки. На территории, где строятся «Образцовые кварталы», никогда не было вредных производств. Местные жители вблизи от своих домов регулярно видят зайцев и сов.
В малоэтажных жилых комплексах жители быстро знакомятся друг с другом, между ними устанавливаются добрососедские отношения.
Доступная среда
Продуктовый магазин, детский сад, аптека и игровые площадки должны находиться поблизости с домом. На Царскосельских холмах это условие выполнено. Не менее важно понимать, как молодые родители с колясками будут во дворе передвигаться. Пешеходные дорожки в «Образцовых кварталах» имеют поребрики высотой 50 мм — без них коляска или велосипед могут съехать на газон и перевернуться. Места заезда с дорожного полотна на тротуар — высотой 15 мм, что оптимально для маломобильных взрослых и детей. Такую высоту легко преодолеть, не споткнувшись. Вдоль дорожек установлены фонари.
Входы в подъезды «Образцовых кварталов» спроектированы на уровне земли, без порогов, бордюров, приступков и прочих преград. Двери в жилых комплексах оборудованы специальными доводчиками с фиксаторами: при открывании на определенный угол (как правило, от 90 градусов), доводчик фиксирует дверь и не закрывает ее. Чуть позже она закрывается самостоятельно. Дверные проёмы спроектированы расширенные, а холлы просторные, с максимальной площадью остекления, чтобы естественный свет давал дополнительное освещение.
Даже небольшая лестница может стать препятствием для ребёнка, взрослого с тяжёлыми сумками или коляской, подростка с велосипедом. «Образцовые кварталы» оборудованы бесшумными лифтами швейцарской компании Schindler. Причём, лифты устанавливаются с нулевого уровня.
Застройщик в первую очередь ориентируется на семьи с детьми, поэтому в «Образцовых кварталах» продумано всё для комфортной и спокойной жизни.
Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya