FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
73.43р79.44р
СРОЧНО

При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
13.05.2020 12:18
3
Печать

Девушек из Красноярска, спасавшихся от насильника и получивших протоколы о нарушении самоизоляции, не будут штрафовать

Две девушки, подвергшиеся сексуальному насилию на улице в Красноярске, не будут оштрафованы за нарушение самоизоляции. Об этом 13 мая сообщил краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Против штрафа выступила районная административная комиссия.

«В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью. А в отношении мужчины, по данным полиции, уже возбуждены 5 уголовных дел», — сообщил оперштаб.

Накануне «Фонтанка» писала, что в Красноярске девушки 17 и 18 лет пострадали от грабителя и насильника. Полиция смогла задержать подозреваемого, но потерпевшие получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Аналогичный вручили и их обидчику.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

kuk-vasyusha
штрафовать не будут, они просто заплатят налог)))
yulyaem
да неужели. хоть одна хорошая новость за последнее время. а то один негатив и одни штрафы кругом.
🔞 Скучаешь? Выбирай себе девушку на свой вкус. Реализуй свои самые смелые фантазии.. ➜ https://is.gd/xlifexx
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний