Девушек из Красноярска, спасавшихся от насильника и получивших протоколы о нарушении самоизоляции, не будут штрафовать

Две девушки, подвергшиеся сексуальному насилию на улице в Красноярске, не будут оштрафованы за нарушение самоизоляции. Об этом 13 мая сообщил краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.



Против штрафа выступила районная административная комиссия.



«В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью. А в отношении мужчины, по данным полиции, уже возбуждены 5 уголовных дел», — сообщил оперштаб.



Накануне «Фонтанка» писала, что в Красноярске девушки 17 и 18 лет пострадали от грабителя и насильника. Полиция смогла задержать подозреваемого, но потерпевшие получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Аналогичный вручили и их обидчику.

