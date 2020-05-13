Гендиректор «Зенита» Медведев: Мы Дзюбу не продаем

Футбольный клуб «Зенит» не будет продавать нападающего Артема Дзюбу в «Милан». Об этом 13 мая сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева.



«Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем», — заявил Медведев.



Ранее сообщалось, что «Милан» ищет усиление в линию атаки и ради этого готов сделать выгодное предложение Дзюбе, который уже почти договорился с сине-бело-голубыми о новом контракте.



В сезоне 2019/20 Дзюба сыграл в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

