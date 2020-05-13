«Антон тут рядом» приглашает на благотворительный онлайн-фестиваль в поддержку людей с РАС

Петербургский Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» проведёт благотворительный онлайн-фестиваль в поддержку людей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

В фестивале с включениями из дома и студий примут участие современные музыканты: Трипинадва, Тося Чайкина, Хадн дадн и Саша Алмазова и многие другие.

«Фестиваль проводится для того, чтобы обозначить потребности людей с расстройствами аутистического спектра в принятии и в дружелюбной среде, а также для сбора пожертвований в пользу фонда. Краудфандинговая кампания начнётся до самого фестиваля — сделать взнос можно уже сейчас», — рассказали в Центре.