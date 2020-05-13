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13.05.2020 12:20
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«Антон тут рядом» приглашает на благотворительный онлайн-фестиваль в поддержку людей с РАС

Петербургский Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» проведёт благотворительный онлайн-фестиваль в поддержку людей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

В фестивале с включениями из дома и студий примут участие современные музыканты: Трипинадва, Тося Чайкина, Хадн дадн и Саша Алмазова и многие другие.

«Фестиваль проводится для того, чтобы обозначить потребности людей с расстройствами аутистического спектра в принятии и в дружелюбной среде, а также для сбора пожертвований в пользу фонда. Краудфандинговая кампания начнётся до самого фестиваля — сделать взнос можно уже сейчас», — рассказали в Центре.

Финальная точка — сам фестиваль, который пройдёт 15 мая с 19:00 до 23:00.

Все вырученные средства будут направлены на поддержку программ Центра: ежедневные занятия онлайн со студентами, адресная помощь семьям в кризисной ситуации. А еще это означает, что после самоизоляции студентам будет куда вернуться и работа Центра продолжится.

«До перехода на режим самоизоляции студенты Центра «Антон тут рядом» ежедневно занимались в 15 программах, среди которых: творческие мастерские, сопровождаемое проживание, сопровождаемое трудоустройство, дружелюбная среда, ранняя помощь, интеграционные летние лагеря, подростковый проект. Сейчас Центр переживает уникальный исторический опыт. Последние 6 лет ежедневно сотрудники и волонтеры Центра работали со взрослыми, подросткам и детьми с аутизмом и другими ментальными особенностями. Студенты учились языку мира вокруг, а сотрудники и волонтеры учились их языку», — рассказали в Центре «Антон тут рядом».

Центр «Антон тут рядом» — первый в России центр комплексной поддержки людей с аутизмом. Центр реализует 15 программ, в которых 263 семьи принимают участие. Вся помощь оказывается им безвозмездно. 307 семей находятся в листе ожидания.

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