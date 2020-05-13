Беглов: С начала пандемии COVID-19 в Петербурге заболели почти полторы тысячи медиков
При исполнении трудовых обязанностей с начала пандемии коронавирусом в Петербурге заразились 1465 медицинских работников. Об этом во время отчета об итогах 2019 года перед Заксобранием города 13 мая сообщил губернатор Александр Беглов.
Градоначальник озвучил количество медработников, которые заразились «ковидом» при исполнении трудовых обязанностей. Из общего количества заболевших 8484 человек — почти 1,5 тысячи.
При этом официально смерть от последствий заболевания коронавирусом подтвердили только у четырех медработников, добавил Беглов.
Напомним, ранее напротив городского комитета по здравоохранению на Малой Садовой улице появилась неофициальная галерея памяти, где вешают портреты погибших во время пандемии медработников. О четырех из них, жизни которых унесла пандемия, в Смольном заявляли еще 5 мая. При этом накануне, например, стало известно о смерти заведующей отделением пульмонологии в Елизаветинской больнице, которая не включена в эту статистику — официально причина смерти пока не установлена.