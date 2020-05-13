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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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13.05.2020 11:59
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Беглов: С начала пандемии COVID-19 в Петербурге заболели почти полторы тысячи медиков

При исполнении трудовых обязанностей с начала пандемии коронавирусом в Петербурге заразились 1465 медицинских работников. Об этом во время отчета об итогах 2019 года перед Заксобранием города 13 мая сообщил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник озвучил количество медработников, которые заразились «ковидом» при исполнении трудовых обязанностей. Из общего количества заболевших 8484 человек — почти 1,5 тысячи.

При этом официально смерть от последствий заболевания коронавирусом подтвердили только у четырех медработников, добавил Беглов.

Напомним, ранее напротив городского комитета по здравоохранению на Малой Садовой улице появилась неофициальная галерея памяти, где вешают портреты погибших во время пандемии медработников. О четырех из них, жизни которых унесла пандемия, в Смольном заявляли еще 5 мая. При этом накануне, например, стало известно о смерти заведующей отделением пульмонологии в Елизаветинской больнице, которая не включена в эту статистику — официально причина смерти пока не установлена.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

IgorИгорь
При всем уважении к нашим дорогим докторам большая доля ответственности за данную ситуацию лежит на них самих. Лично находясь в больнице в начале апреля наблюдал потрясающе массовое несерьёзное и безграмотное поведение медицинских работников.
260740951
В том, что заболели медики виноваты сами медики. Ибо, если ты не пульманолог, нечего пробовать кого то лечить. А то я давеча узнал, что "корону" лечит травматолог.
asgard
Ну так ты и виноват, батя. СИЗ не выдавали врачам в больницах. А по поликлиникам вообще распоряжений не было как и что. Кто там у тебя по медицине - срочно заменять как профнепригодного.
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