Беглов: С начала пандемии COVID-19 в Петербурге заболели почти полторы тысячи медиков

При исполнении трудовых обязанностей с начала пандемии коронавирусом в Петербурге заразились 1465 медицинских работников. Об этом во время отчета об итогах 2019 года перед Заксобранием города 13 мая сообщил губернатор Александр Беглов.



Градоначальник озвучил количество медработников, которые заразились «ковидом» при исполнении трудовых обязанностей. Из общего количества заболевших 8484 человек — почти 1,5 тысячи.



При этом официально смерть от последствий заболевания коронавирусом подтвердили только у четырех медработников, добавил Беглов.

