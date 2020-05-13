РБК: Власти Архангельской области и НАО планируют объявить об объединении регионов 13 мая

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа собираются выступить с заявлением об объединении регионов. Об этом со ссылкой на источники 12 мая сообщает РБК.



По информации издания, объявить о своем намерении временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный хотят 13 мая. Заявление должно прозвучать в столице НАО — Нарьян-Маре. По одной из версий, референдум по объединению регионов пройдет уже в этом году.

