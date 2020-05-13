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13.05.2020 00:40
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РБК: Власти Архангельской области и НАО планируют объявить об объединении регионов 13 мая

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа собираются выступить с заявлением об объединении регионов. Об этом со ссылкой на источники 12 мая сообщает РБК.

По информации издания, объявить о своем намерении временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный хотят 13 мая. Заявление должно прозвучать в столице НАО — Нарьян-Маре. По одной из версий, референдум по объединению регионов пройдет уже в этом году.

Напомним, в начале апреля этого года губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке. Этому предшествовал конфликт с жителями региона, которых чиновник назвал «шелупонью». Те в ответ его освистали. Временно исполнять его обязанности был назначен глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. В свою очередь, место последнего отошло его заместителю Юрию Бездудному.

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