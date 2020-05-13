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13.05.2020 00:24
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На Выборгском шоссе появилась необычная остановка – с демпфером

Новый остановочный павильон для ожидания автобусов установили дорожники на Выборгском шоссе в Сертолово.

Остановка снабжена демпфером — специальным устройством, которое в случае вылета машины с трассы предотвратит наезд на людей, сообщили 12 мая в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти. Внутри демпфера находятся толстые железные жгуты, которые при наезде деформируются и гасят ударную волну. Сам павильон выкрашен в оранжевый цвет, чтобы в сумерках водители точно его заметили. Стены сделаны из ударопрочных стекол. Таблица с расписанием движения автобусов для удобства пассажиров размещена внутри остановки.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Это первая противоаварийная остановка. Место для неё выбрано не случайно: интенсивность движения транспорта на Выборгском шоссе (региональная дорога Парголово — Огоньки) превышает 20 тысяч машин в сутки, и ДТП там случаются нередко. Ситуацию осложняет то, что большегрузы нарушают запрет сквозного проезда через Сертолово, поэтому дорожной безопасности здесь уделяется особое внимание.

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Комментарии (5)

NatalyaYa
Не суеверная, но показалось, что выглядит именно так...
NatalyaYa
Смешно)))) а сколько стоил этот черный ящик?))) Вес,толщина металла? Чтобы при аварии он не прибил стоящих на остановке. Все-таки капот машины помягче будет))) А бетонный блок поперек разве не станет лучшей защитой? Блок массой 2т. даже Камаз остановит. Так, мысли вслух...
Агроном аэродрома
От создателей "остановка с розеткой для зарядки".. Ту-думтум-тудум...
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