На Выборгском шоссе появилась необычная остановка – с демпфером

Новый остановочный павильон для ожидания автобусов установили дорожники на Выборгском шоссе в Сертолово.
Остановка снабжена демпфером — специальным устройством, которое в случае вылета машины с трассы предотвратит наезд на людей, сообщили 12 мая в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти. Внутри демпфера находятся толстые железные жгуты, которые при наезде деформируются и гасят ударную волну. Сам павильон выкрашен в оранжевый цвет, чтобы в сумерках водители точно его заметили. Стены сделаны из ударопрочных стекол. Таблица с расписанием движения автобусов для удобства пассажиров размещена внутри остановки.
Это первая противоаварийная остановка. Место для неё выбрано не случайно: интенсивность движения транспорта на Выборгском шоссе (региональная дорога Парголово — Огоньки) превышает 20 тысяч машин в сутки, и ДТП там случаются нередко. Ситуацию осложняет то, что большегрузы нарушают запрет сквозного проезда через Сертолово, поэтому дорожной безопасности здесь уделяется особое внимание.