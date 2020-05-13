Опыт и бизнес-чутье: чему кризисы научили крупных застройщиков

В год 24-летия компании было бы лукавством говорить о том, что у нас не было трудностей. Они были. Но ни один объект, находившийся в продаже, не был «заморожен». Мы продолжали строить и выполнять свои обязательства.



Что происходит сейчас? Если еще пять лет назад судьба многих проектов была бы печальной, так как большинство из них не имело проектного финансирования, а застройщики возводили объекты за счет поступлений от продаж, то сегодня мы работаем в условиях эскроу-счетов и проектного финансирования. Иными словами, девелоперы не столь существенно зависят от темпов реализации, стройка будет обеспечена финансированием.



Мы часто слышим в последнее время о том, что кризис — время возможностей и профессиональных действий. Но если ты прошел их уже несколько, то точно знаешь, какие ресурсы задействовать, как оптимизировать экономику проектов, сколько надо строить, сколько продавать. Секрет преодоления любого кризиса — это люди, которые умеют вовремя мобилизоваться и знают, какой вектор развития компании выбрать. Речь идет как о стратегическом менеджменте, позволяющем принять правильные решения, так и об отношении каждого сотрудника к своей работе.



Какие главные бонусы можно получить? Хорошее «бизнес-чутье». Именно после одного из кризисов мы поняли, что требуется смена бизнес-стратегии, переход на другой качественный уровень развития. Так появилась корпоративная философия «ЖИВИ». Она переформатировала все процессы в нашей компании: от выбора участка под строительство, проектирования до набора персонала и характера общения с клиентом. Сегодня все проекты ГК «Ленстройтрест» реализует в соответствии с этой концепцией. Поможет внимательное наблюдение за рынком и поведением покупателей. Только так удастся выявить зарождающиеся тренды и учесть их, а мы все помним, что умение предугадать запросы — дорогого стоит.



Сегодня много говорится о функциональности жилого пространства: грамотном зонировании, полезном использовании каждого квадратного метра, создании мест для хранения вещей. Но ведь это все можно делать уже сейчас. Поэтому мы дополнили квартирографию наших проектов квартирами с опцией SOTA. Это отдельное пространство размером около, казалось бы, всего пяти «квадратов», но этого хватит, чтобы обустроить кабинет, мини-спортзал или кладовую.



Теперь покидаем квартиру, ведь комфорт уже давно вышел за ее рамки. Сегодня человек хочет получить максимум возможностей на территории своего квартала. Ему важно реализовать свои повседневные потребности, не выходя за пределы комплекса. Коммерческие и социальные объекты, развитые общественные пространства — парки с прогулочными бульварами, площади, разнообразная спортивная и детская инфраструктура в шаговой доступности, низкая плотность застройки и как результат — небольшая концентрация людей. Это запрос, который вполне понятен, а мы готовы его удовлетворить.



В целом текущий «непростой период» станет хорошим толчком для дальнейшей оптимизации бизнес-процессов. Переход застройщиков в онлайн-режим уже изменил рынок и это продолжится дальше. Мы будем рады видеть тех, кто предпочитает заключать сделки в традиционном формате. Также всегда открыты к запросам клиентов, которым важно вживую посмотреть комплекс, уже построенные очереди, оценить качество инфраструктуры, благоустройство территории или пообщаться с местными жителями.



Справка о компании «Ленстройтрест»

