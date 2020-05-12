FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +10
73.43р79.44р
СРОЧНО

При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
12.05.2020 22:27
1
Печать

«Лада» влетела в полицейский «Форд» на Обуховской Обороны. Пострадали трое

Два легковых автомобиля, один из которых служебный, столкнулись в Центральном районе Петербурга. Об этом вечером 12 мая сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, 21-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с полицейским «Форд Фокус», за рулем которого находился 33-летний сотрудник правоохранительных органов.

В результате ДТП пострадали трое: оба шофера и пассажир «американца». Все получили травмы средней степени тяжести.

Другие подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

alex-un
Если судить по выложенным фотографиям не "Лада" влетела в "Форд", а менты влетели в "Ладу".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний