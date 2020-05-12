Два легковых автомобиля, один из которых служебный, столкнулись в Центральном районе Петербурга. Об этом вечером 12 мая сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.



По предварительной информации, 21-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с полицейским «Форд Фокус», за рулем которого находился 33-летний сотрудник правоохранительных органов.

