Голикова: Число безработных в России выросло вдвое

Прирост почти на 100 % в сфере безработицы зафиксировало правительство России. Об этом 12 мая на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



«Сегодня на ту дату, о которой мы говорим, — дату перехода на другой этап количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тыс. человек до 1, 434 млн человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%», — слова вице-премьера цитирует ТАСС.



Она также добавила, что с начала марта этого года органы служб занятости зафиксировали 1,654 млн заявлений от россиян, ищущих работу либо желающих получить пособие.

