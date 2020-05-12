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12.05.2020 18:17
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Голикова: Число безработных в России выросло вдвое

Прирост почти на 100 % в сфере безработицы зафиксировало правительство России. Об этом 12 мая на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня на ту дату, о которой мы говорим, — дату перехода на другой этап количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тыс. человек до 1, 434 млн человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%», — слова вице-премьера цитирует ТАСС.

Она также добавила, что с начала марта этого года органы служб занятости зафиксировали 1,654 млн заявлений от россиян, ищущих работу либо желающих получить пособие.

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Комментарии (5)

krasnonosov
Зато завезенная "дешевая" сила продолжает делать вид, что трудится у нас и отправлять полученные деньги в свои страны.
Swift_5e4d8a276f5e8
.... а скольким отказали ? ..... а сколько просто не могут выполнить заградительные требования ?
Nothing
А количество чиновников видимо, возросло втрое((
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