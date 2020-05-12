Вишневский: Выпускать людей 65+ в магазин или на короткую прогулку Смольный не готов
Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский получил ответ на свой запрос губернатору о возможности уточнить понятие «самоизоляция» для граждан старше 65 лет. Законодатель предлагал разрешить пенсионерам выходить в ближайший магазин, аптеку или для прогулок во двор.
Ответ Смольного депутат разместил 12 мая на свой странице в социальной сети Facebook. Из него следует, что уточнений понятие не требуется, так как оно закреплено в методических рекомендациях главного санитарного врача России. В них сообщается, что люди в возрасте 65 лет и старше входят в группу риска и режим самоизоляции для них является ограничительной мерой для сохранения здоровья в период пандемии.
Именно рекомендациями руководствовалось правительство города, когда выпускало постановление «О мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции». И пока изменять их не позволяет эпидемиологическая ситуация.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 8050 случаев заражения COVID-19. Умерло 58 человек. Выздоровело 1784 человека.