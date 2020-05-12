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12.05.2020 18:01
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Вишневский: Выпускать людей 65+ в магазин или на короткую прогулку Смольный не готов

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский получил ответ на свой запрос губернатору о возможности уточнить понятие «самоизоляция» для граждан старше 65 лет. Законодатель предлагал разрешить пенсионерам выходить в ближайший магазин, аптеку или для прогулок во двор.

Ответ Смольного депутат разместил 12 мая на свой странице в социальной сети Facebook. Из него следует, что уточнений понятие не требуется, так как оно закреплено в методических рекомендациях главного санитарного врача России. В них сообщается, что люди в возрасте 65 лет и старше входят в группу риска и режим самоизоляции для них является ограничительной мерой для сохранения здоровья в период пандемии.

Именно рекомендациями руководствовалось правительство города, когда выпускало постановление «О мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции». И пока изменять их не позволяет эпидемиологическая ситуация.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 8050 случаев заражения COVID-19. Умерло 58 человек. Выздоровело 1784 человека.

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Комментарии (36)

Piter4452
А если граждане 65+ будут мешать властям бороться за их здоровье, то карать нещадно.
hmjo
Про работу правильно сказано. Что толку разрешать пенсионерам выходить только до ближайшего магазина? А ездить на работу? Посмотрите на учителей, артистов, библиотекарей - там полным-полно пенсионеров. А среди депутатов? Так что разрешение на выход на улицу лишь до ближайшего магазина для работающих пенсионеров равен заточению.
ostrova2013
после такого вот самоизоляционного режима врачи прогнозируют туберкулез. Сиденье дома ОТРИЦАТЕЛЬНО сказывается на организме человека. Тем более пожилого
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