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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 17:43
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Четыре больницы в Петербурге собирают базу переживших COVID-19. Их плазмой будут лечить заболевших

Четыре городских стационара в Петербурге ведут работу по созданию базы данных переболевших COVID-19. Если человек недавно перенес коронавирус, он может стать донором иммунной плазмы.

Как рассказали «Фонтанке» 12 мая в комитете по здравоохранению, работа ведется в городской больнице № 40, больнице имени Боткина, больнице Святого Георгия и городской многопрофильной больнице № 2.

Кроме того, о создании аналогичной базы объявили в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И. П. Павлова — федеральном учреждении.

Напомним, что торжественного первого забора плазмы для больных коронавирусом в Петербурге 7 мая не вышло. Доноры оказались из силовиков, без тяги к общественному вниманию, а из пяти человек после обследования до сдачи добрались лишь трое.

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