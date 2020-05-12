Четыре больницы в Петербурге собирают базу переживших COVID-19. Их плазмой будут лечить заболевших

Четыре городских стационара в Петербурге ведут работу по созданию базы данных переболевших COVID-19. Если человек недавно перенес коронавирус, он может стать донором иммунной плазмы.



Как рассказали «Фонтанке» 12 мая в комитете по здравоохранению, работа ведется в городской больнице № 40, больнице имени Боткина, больнице Святого Георгия и городской многопрофильной больнице № 2.



Кроме того, о создании аналогичной базы объявили в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И. П. Павлова — федеральном учреждении.

