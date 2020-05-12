Голикова: Надеемся, к лету наша жизнь наладится

Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом. Об этом 12 мая заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге для журналистов.



Вице-премьер уверила СМИ, что правительство и регионы не манипулируют статистикой для лучших показателей по числу выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Одновременно с этим Татьяна Голикова заявила, что первые исследования врачей на иммунитет показали, что 21% обследованных медиков уже переболели коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что почти у 40% заболевших коронавирусом в стране нет никаких симптомов. Около 37% заражаются в семье или при общении с друзьями. Доля детей до 17 лет с COVID-2019 за три недели выросла с 5 до 7%. Госпитализируют с коронавирусом лишь 28,4% пациентов, а остальные лечатся дома.