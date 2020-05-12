Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с финским форвардом Йоонасом Кемппайненом. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года.
Финский нападающий Йоонас Кемппайнен (8 голов, 16 очков, 60 игр) остается в СКА еще на 1 сезон. pic.twitter.com/8jkfOBRjh8— КХЛ (@khl) May 12, 2020
Кемппайнен перешел в СКА в мае 2019 года. Форвард — двукратный чемпион Финляндии, бронзовый призер чемпионата КХЛ, участник Олимпийских игр и чемпионатов мира. В сезоне-2019/20 в составе СКА отметился 16 (8+8) очками при общем показателе полезности +11.
Ранее другой финский форвард СКА, Йори Лехтеря, подписал контракт со «Спартаком».