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12.05.2020 15:32
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СКА подписал новое соглашение с Йоонасом Кемппайненом

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с финским форвардом Йоонасом Кемппайненом. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года.

Кемппайнен перешел в СКА в мае 2019 года. Форвард — двукратный чемпион Финляндии, бронзовый призер чемпионата КХЛ, участник Олимпийских игр и чемпионатов мира. В сезоне-2019/20 в составе СКА отметился 16 (8+8) очками при общем показателе полезности +11.

Ранее другой финский форвард СКА, Йори Лехтеря, подписал контракт со «Спартаком».

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