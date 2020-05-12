«Самый сильный протест в Америке». Во Флориде горожане вышли на демонстрацию с отжиманиями и приседаниями за открытие фитнес-клубов

«Самый сильный протест в Америке» устроили жители Флориды. Призывая власти открыть тренажёрные залы, несколько десятков человек устроили демонстрацию с приседаниями и отжиманиями прямо на улице. С собой принесли плакаты и национальные флаги.

Ролик с происходящим у здания суда округа Пинеллас организаторы акции выложили в Twitter 12 мая. На видео заметно, что упражнения участники выполняют почти одновременно и используют баннеры в качестве утяжелителей.



This clip from @opentampabay who live-streamed the protest today https://t.co/wzmJ0LudqJ — Salvador Hernandez (@SalHernandez) May 12, 2020

Как отмечает издание BuzzFeed, дело не только в том, что местные жители соскучились по возможности тренироваться: инициаторы спортивного протеста хотели напомнить властям, что из-за коронавирусных мер тысячи людей остались без места и возможности содержать семью. «Дайте нам работу!» — можно увидеть надпись на ватмане в руках одной из спортсменок. Во время каждого приседания она поднимает его над головой.

