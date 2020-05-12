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12.05.2020 15:08
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«Самый сильный протест в Америке». Во Флориде горожане вышли на демонстрацию с отжиманиями и приседаниями за открытие фитнес-клубов

«Самый сильный протест в Америке» устроили жители Флориды. Призывая власти открыть тренажёрные залы, несколько десятков человек устроили демонстрацию с приседаниями и отжиманиями прямо на улице. С собой принесли плакаты и национальные флаги.

Ролик с происходящим у здания суда округа Пинеллас организаторы акции выложили в Twitter 12 мая. На видео заметно, что упражнения участники выполняют почти одновременно и используют баннеры в качестве утяжелителей.

Как отмечает издание BuzzFeed, дело не только в том, что местные жители соскучились по возможности тренироваться: инициаторы спортивного протеста хотели напомнить властям, что из-за коронавирусных мер тысячи людей остались без места и возможности содержать семью. «Дайте нам работу!» — можно увидеть надпись на ватмане в руках одной из спортсменок. Во время каждого приседания она поднимает его над головой.

По словам инициатора акции Трэвиса ЛаБазо, власти не дают точной информации о том, когда можно будет открыть залы. Мужчина считает, что держать бизнес в неопределённости недопустимо, и называет несправедливым, что власти видят в стремлении возобновить работу желание «заразить людей» и не позволяют ввести правила социального дистанцирования и другие необходимые меры, а не просто останавливать деятельность.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано наибольшее число заразившихся COVID-19 — более 1,3 миллиона человек. Свыше 80,6 тысячи умерли с начала эпидемии.

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