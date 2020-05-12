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12.05.2020 14:04
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В Тверской области 19-летний молодой человек задержан по подозрению в подготовке теракта. У него нашли коктейли Молотова и пистолет

Сотрудники ФСБ смогли предотвратить террористический акт, который в городе Кимры готовил молодой человек.

«Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения», — цитирует 12 мая заявление ФСБ РИА Новости.

По данным силовиков, молодой человек хотел устроить теракт в городе Кимры Тверской области. О его мотивах пока ничего не известно.

При задержании у него нашли переделанный в боевой аналог травматический пистолет «ПМ», три коктейля Молотова, самодельные боеприпасы, холодное оружие, а также дневники с информацией о планируемом злодеянии.

Сейчас молодой человек находится под стражей. В его отношении расследуется уголовное дело по факту подготовки к теракту.

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Комментарии (4)

Что то часто стали предотвращает терракты. В Екатеринбурге недавно арестовали 14-летнего террориста. У него нашли недоделаные бомбы и дневник. Хватает же на все времени, особенно, на ведение дневников.
Peshekhod
ЦИТАТА У него нашли коктейли Молотова КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Акулы пера! Правильно ли я понимаю, что коктейлИ были наполнены бензинАМИ?
compin
"дневники с информацией о планируемом злодеянии"? Не верю.
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