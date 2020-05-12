В Тверской области 19-летний молодой человек задержан по подозрению в подготовке теракта. У него нашли коктейли Молотова и пистолет

Сотрудники ФСБ смогли предотвратить террористический акт, который в городе Кимры готовил молодой человек.



«Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения», — цитирует 12 мая заявление ФСБ РИА Новости.



По данным силовиков, молодой человек хотел устроить теракт в городе Кимры Тверской области. О его мотивах пока ничего не известно.



При задержании у него нашли переделанный в боевой аналог травматический пистолет «ПМ», три коктейля Молотова, самодельные боеприпасы, холодное оружие, а также дневники с информацией о планируемом злодеянии.

