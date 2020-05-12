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12.05.2020 13:48
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«Черный апрель». Продажи машин в России во второй месяц весны рухнули на 70 %

В апреле 2020 года российские автодилеры продали 38 922 новых автомобиля, что на 72,4 % меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 12 мая.

«После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 года в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По его словам, «черный апрель» нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости. «Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае», — добавил Штэрцель.

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Комментарии (8)

Uncle
Напомню что из-за навязанных услуг и всего такого в салонах в 2020-м купить машину на авторынке у азербайджанца с наколотыми перстнями - не самый плохой и рисковый вариант.
Лично был взгрет в "Петровском" на сто тысяч на страховке и до сих пор не могу решить вопрос с ЭПТС.
DEMOMON
Ну а что мешает существенно снизить цены на автомобили? Жаба душит? Ну пусть сидят на мели.
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