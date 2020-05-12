«Черный апрель». Продажи машин в России во второй месяц весны рухнули на 70 %
В апреле 2020 года российские автодилеры продали 38 922 новых автомобиля, что на
«После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 года в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
По его словам, «черный апрель» нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости. «Несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, я не ожидаю существенного роста продаж в мае», — добавил Штэрцель.