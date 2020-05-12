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12.05.2020 13:12
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Хозяйка резиновой «однушки» на Васильевском прописала у себя 99 иностранцев. Ее ждет суд

Почти сотню иностранцев меньше чем за месяц успела зарегистрировать в своей квартире жительница Василеостровского района. Ей предстоит предстать перед судом.

Как сообщает петербургская прокуратура 12 мая, в отношении владелицы резиновой «однушки» на Малом проспекте Васильевского острова утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по 322.3 статье УК РФ (совершение фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По предварительной версии, в период с 26 октября по 11 ноября прошлого года она прописала в принадлежащей ей однокомнатной квартире 99 граждан иностранных государств. При этом у нее не было намерения предоставить им свое жилье, считают прокуроры.

Уголовное дело направлено мировому судье петербургского судебного участка № 12 для рассмотрения по существу.

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Комментарии (10)

iphonedimona
Хорошо, хозяйку под суд, а чиновников, которые всё это безобразие регистрировали, куда? На повышение?
SERGEY111
Когда родилась дочка чтобы ее прописать к себе нужно было предоставить 100500 документов и справок , 100750 раз сходить в эти органы и 100936 раз они это перепроверяли и только потом выдали заветную писулю - а тут одним махом 99 барбосов запихнули .
Djnyana
Очевидно, "Хозяйка резиновой «однушки» на Васильевском" является.. - подразделением по вопросам миграции территориальных органов МВД России, раз сумела прописать..
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