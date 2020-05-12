Хозяйка резиновой «однушки» на Васильевском прописала у себя 99 иностранцев. Ее ждет суд

Почти сотню иностранцев меньше чем за месяц успела зарегистрировать в своей квартире жительница Василеостровского района. Ей предстоит предстать перед судом.



Как сообщает петербургская прокуратура 12 мая, в отношении владелицы резиновой «однушки» на Малом проспекте Васильевского острова утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по 322.3 статье УК РФ (совершение фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).



По предварительной версии, в период с 26 октября по 11 ноября прошлого года она прописала в принадлежащей ей однокомнатной квартире 99 граждан иностранных государств. При этом у нее не было намерения предоставить им свое жилье, считают прокуроры.

