Создатель паблика «Омбудсмен полиции» находится в больнице в состоянии средней тяжести. Его обвиняют в вымогательстве у полицейского
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, подозреваемый в вымогательстве, находится в одной из московских больниц в состоянии средней степени тяжести. В медучреждение из изолятора блогера перевели ночью.
Данные о здоровье Воронцова 12 мая приводит «МБХ Медиа» со ссылкой на слова адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина. Ранее у его подопечного поднималось давление.
По версии следствия, Владимир Воронцов требовал 300 тысяч рублей у полицейского взамен на не публикацию компрометирующей информации в своём паблике. Дверь квартиры блогера силовики срезали болгаркой. Тверской суд Москвы арестовал его до 6 июля, несмотря на утверждения о том, что такие меры необоснованны, а обвинения ложны.
14 апреля мужчину уже допрашивали в рамках другого уголовного дела. Тогда петербургский Следком счёл информацию о вспышке коронавируса в институте ФСБ фейковой. По уверениям стороны защиты, пост о СOVID-19 на странице, которую ведёт Воронцов, появился после того, как информацию для публикации предложил один из пользователей.