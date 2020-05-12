Законопроект о штрафах для чиновников, оскорбивших граждан, внесен в Госдуму

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн от «Единой России» и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Как сообщает 12 мая ТАСС, сумма возмещения может достигать 150 тысяч рублей.



«Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года», — говорится в документе, размещенном в электронной базе документов Госдумы.