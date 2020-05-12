Законопроект о штрафах для чиновников, оскорбивших граждан, внесен в Госдуму
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн от «Единой России» и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Как сообщает 12 мая ТАСС, сумма возмещения может достигать 150 тысяч рублей.
«Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года», — говорится в документе, размещенном в электронной базе документов Госдумы.
Если нарушение будет зафиксировано повторно, то размер штрафа может увеличиться до 100–150 тыс. рублей. Наказание также может выражаться в лишении права замещать должности государственной и муниципальной службы на срок до двух лет.
Законопроект стал следствием ряда скандалов из-за резких и оскорбительных слов, которые позволяли себе в отношении россиян чиновники в регионах. В прошлом году скандалом обернулась запись слов иркутской чиновницы, которае назвала «быдлом» пострадавших от наводнения в Тулуне людей. Годом ранее директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких при обсуждении финансирования детских проектов заявила, что государство «не просило вас рожать», в адрес участников.
Отметим, что аналогичный проект уже вносился в Госдуму в сентябре 2019 года представителями ЛДПР.