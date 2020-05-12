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12.05.2020 07:22
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В Ухане всё население протестируют на коронавирус после появления нового случая заражения

Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения, пишет 12 мая РИА Новости со ссылкой на издание «Пэнпай».

В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи – локальные, через сутки у пятерых их них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.

Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.

По данным издания, оперативный штаб Уханя по борьбе с коронавирусной инфекцией направил экстренное оповещение всем оперштабам городских районов в связи со сложившейся обстановкой.

«Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», - говорится в оповещении.

Сообщается, что тестирование необходимо завершить в течение 10 дней.

Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего от мира. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было запрещено покидать город без особого разрешения.

За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 случаев заражения, 3 869 человек скончались.

Постоянное проживающие население Уханя составляет около 11 миллионов человек.

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Комментарии (3)

nuga
Да,это Клондайк,золотое дно! Тестировать всё население каждые 10 дней при выявлении новых вирусников! Сейчас наши опыт китайцев применят к несчастным россиянам.
Hans-Christian
Правильно сказал Рошаль - коронавирус вещь не новая, известен минимум с 2002-ого года, есть практически у всех и ничем особенным не является.
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