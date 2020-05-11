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11.05.2020 15:40
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В Стрельне петербуржцам позировала бесстрашная лиса. Юного «оператора» благословили познакомиться ближе

Образцом воспитательной методики может служить видеозапись знакомства ребёнка и лисицы в Петродворцовом районе Петербурга. На детский интерес к дикому зверю родители отреагировали без истерик и дали добро на сближение.

Видео с «рыжим вором» опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в ночь на 11 мая. Лисицу застали отдыхающие в воскресенье на берегу Финского залива в Стрельне. Соседство с людьми животное не смутило даже после того, как к нему стали подбираться с телефонами.

Самым заинтересованным, судя по всему, оказался ребёнок, который за кадром просил быть тише: «Лису снимаю». Впрочем, взрослые перспективу знакомства восприняли с не меньшим интересом. «Поближе подойди», — подстёгивали они ребёнка.

Как утверждают в комментариях, лисица неопасна, её регулярно видят местные и не сомневаются в здоровье зверя. В Смольном настроены не так благодушно и советуют держать животных в чёрном теле и обходить стороной, несмотря на то что случаев бешенства в городе не регистрировали более 30 лет.

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Комментарии (7)

prosto_5e4ce2877d5fb
А Смольный-то здесь причём? Там центр по контролю за передвижениями лис в Стрельне находится?
kukuruzza
Не регистровали более 30 лет..Это не значит,что его нет! А как зарегистрировать бешенство,если для для достоверного результата нужна голова животного отделенная не поднее часа при плюсовой температуре,и быстро замороженная для дальнейшей доставки в учреждение,где этот анализ проведут ? Или живой подозреваемый организм—но кто ж на это решится то?
Tat_5e4cd9307cc89
Собачий корм с собой носить надо, застроили все животным трудно еду добывать
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