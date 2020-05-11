В Стрельне петербуржцам позировала бесстрашная лиса. Юного «оператора» благословили познакомиться ближе
Образцом воспитательной методики может служить видеозапись знакомства ребёнка и лисицы в Петродворцовом районе Петербурга. На детский интерес к дикому зверю родители отреагировали без истерик и дали добро на сближение.
Видео с «рыжим вором» опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в ночь на 11 мая. Лисицу застали отдыхающие в воскресенье на берегу Финского залива в Стрельне. Соседство с людьми животное не смутило даже после того, как к нему стали подбираться с телефонами.
Самым заинтересованным, судя по всему, оказался ребёнок, который за кадром просил быть тише: «Лису снимаю». Впрочем, взрослые перспективу знакомства восприняли с не меньшим интересом. «Поближе подойди», — подстёгивали они ребёнка.
Как утверждают в комментариях, лисица неопасна, её регулярно видят местные и не сомневаются в здоровье зверя. В Смольном настроены не так благодушно и советуют держать животных в чёрном теле и обходить стороной, несмотря на то что случаев бешенства в городе не регистрировали более 30 лет.