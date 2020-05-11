Образцом воспитательной методики может служить видеозапись знакомства ребёнка и лисицы в Петродворцовом районе Петербурга. На детский интерес к дикому зверю родители отреагировали без истерик и дали добро на сближение.



Видео с «рыжим вором» опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в ночь на 11 мая. Лисицу застали отдыхающие в воскресенье на берегу Финского залива в Стрельне. Соседство с людьми животное не смутило даже после того, как к нему стали подбираться с телефонами.