Представители российского шоу-бизнеса записали трек в рамках акции поддержки «Мы работаем для вас». Из домашних видео создателям удалось склеить клип. Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Наташа Королёва, Полина Гагарина и другие появились перед своими слушателями в скромной одежде, на самоизоляции. Более 30 артистов приняли участие в записи.



«Миллионы людей по всему миру находятся дома во время пандемии — многие боятся выходить на улицу, чувствуют личную ответственность за здоровье близких и даже незнакомых людей. Но есть те, кто не может поддаться страху. Те, кто день за днем рискует ради того, чтобы мы могли остаться дома. Все оперативные службы, медицинские работники, курьеры, продавцы, сотрудники полиции и военные, таксисты, водители общественного транспорта и машинисты метро. Каждый день они совершают истинный подвиг во имя жизни и здоровья каждого из нас», — цитирует послание артистов сайт «Стопкоронавирус.рф».

