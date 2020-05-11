Нарушаю и горжусь. В МВД назвали антилидеров самоизоляции и пожаловались на дерзких россиян
Не все жители России адекватно воспринимают коронавирусные ограничения. В полиции заявляют, что некоторые не только пренебрегают запретами, но и представляют нарушение как «подвиг».
Как сообщил начальник главка МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти Юрий Валяев 11 мая, полицейские сталкивались с особенно безответственными, которые «демонстративно нарушали режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравировали этим».
«В таких случаях наши сотрудники составляют протокол об административном правонарушении, который впоследствии рассматривается судом», — цитирует Валяева РИА Новости.
Лидерами по числу нарушений являются Краснодарский, Ставропольский и Приморский края, а также Дагестан. Статистику ведомство собирает по соотношению числа протоколов на количество жителей.
Режим самоизоляции из-за распространения коронавируса действует с конца марта и уже дважды продлевался. Предполагалось, что он закончится 12 мая, однако многие регионы, в том числе Петербург, продлили все ограничения и ввели обязательный масочно-перчаточный режим.