Нарушаю и горжусь. В МВД назвали антилидеров самоизоляции и пожаловались на дерзких россиян

Не все жители России адекватно воспринимают коронавирусные ограничения. В полиции заявляют, что некоторые не только пренебрегают запретами, но и представляют нарушение как «подвиг».

Как сообщил начальник главка МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти Юрий Валяев 11 мая, полицейские сталкивались с особенно безответственными, которые «демонстративно нарушали режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравировали этим».