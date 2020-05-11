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11.05.2020 13:35
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Нарушаю и горжусь. В МВД назвали антилидеров самоизоляции и пожаловались на дерзких россиян

Не все жители России адекватно воспринимают коронавирусные ограничения. В полиции заявляют, что некоторые не только пренебрегают запретами, но и представляют нарушение как «подвиг».

Как сообщил начальник главка МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти Юрий Валяев 11 мая, полицейские сталкивались с особенно безответственными, которые «демонстративно нарушали режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравировали этим».

«В таких случаях наши сотрудники составляют протокол об административном правонарушении, который впоследствии рассматривается судом», — цитирует Валяева РИА Новости.

Лидерами по числу нарушений являются Краснодарский, Ставропольский и Приморский края, а также Дагестан. Статистику ведомство собирает по соотношению числа протоколов на количество жителей.

Режим самоизоляции из-за распространения коронавируса действует с конца марта и уже дважды продлевался. Предполагалось, что он закончится 12 мая, однако многие регионы, в том числе Петербург, продлили все ограничения и ввели обязательный масочно-перчаточный режим.

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Комментарии (13)

blackcatwhitecat
Какой народ, такое и правительство, чего уж...
Чёрт Опасный
Да чего уже там говорить, скверный народ достался нашему правительству, поганый... и ведь чем только не пробовали - ничто не берёт!
Njura
«Не все жители России адекватно воспринимают коронавирусные ограничения».
А разве можно адекватно воспринимать неадекватные решения?
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