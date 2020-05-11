На Среднеохтинском свидание в квартире закончилось смертью. Тело девушки нашли на улице

Молодая петербурженка скончалась в Красногвардейском районе. Смерти предшествовал разговор с парнем.

Как стало известно «Фонтанке» 11 мая, накануне вечером у дома на Среднеохтинском проспекте прохожие заметили обездвиженное тело. На место вызвали полицию. Погибшей оказалась 20-летняя девушка. По предварительной версии, вечер она проводила вместе с парнем в квартире на пятом этаже. Компанию им составлял алкоголь. Беседа переросла в конфликт, который закончился смертью.

24-летнего ухажёра доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее воздыхатель погибшей был судим по «наркотической» статье.