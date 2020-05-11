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11.05.2020 12:56
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Об экономике, «каникулах» и обстановке. Путин обратится к россиянам во второй половине дня

Путин обратится к гражданам России во второй половине дня. Об этом 11 мая сообщается на сайте Кремля, правда, точное время начала трансляции вновь не названо.

Речь пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что среди прочего планируется обсудить вероятность продления режима нерабочих дней, который должен закончиться 12 мая.

Такой режим с начала апреля продлевался дважды. Количество инфицированных увеличивается с каждым днем. Многие регионы, в том числе Петербург, продлили все ограничения и ввели обязательный масочно-перчаточный режим.

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Комментарии (23)

Mozg
Путин уже ни чего не решает.
Смотреть не надо.
altnec
Охеренно охренительно Вы Все всё выразили.
Этот гражданский человек, называющий себя Президентом, сделает всё, чтобы повторился вчерашний день.
WuhanRockCafe
Сидит эта изумительная дрянь в доме, как нарыв.
(с) Собачье сердце
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