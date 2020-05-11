Об экономике, «каникулах» и обстановке. Путин обратится к россиянам во второй половине дня

Путин обратится к гражданам России во второй половине дня. Об этом 11 мая сообщается на сайте Кремля, правда, точное время начала трансляции вновь не названо.



Речь пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что среди прочего планируется обсудить вероятность продления режима нерабочих дней, который должен закончиться 12 мая.



Такой режим с начала апреля продлевался дважды. Количество инфицированных увеличивается с каждым днем. Многие регионы, в том числе Петербург, продлили все ограничения и ввели обязательный масочно-перчаточный режим.

