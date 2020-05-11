Погода за самоизоляцию. Синоптики прогнозируют недельный обвал холода в России

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 11 мая, холодные воздушные массы захватят европейскую часть России к вечеру вторника. Температура просядет более чем на десять градусов, и произойдёт «обвал холода».

По-летнему приятный понедельник станет единственным тёплым днём на этой неделе. Синоптики обещают жителям Центральной России резкое похолодание с ветром, дождями и грозами, зато азиатскую часть страны ждёт фантастическая жара.

По его прогнозам, «до выходных точно» убирать куртки не придётся: ночью столбик термометра будет опускаться до +6–8 градусов, днём воздух не прогреется более 10–13 градусов тепла. В качестве спутников похолодания — ветер и возможные грозы. Благодарить за погодный сюрприз стоит глубокий циклон, центр которого расположен над Скандинавией и Баренцевым морем.

Жителям азиатской части России, наоборот, обещают жару. На юге Западной Сибири, Красноярского края, в Туве и Хакасии ждут до +26, а в Омской области — до 35 градусов тепла. По словам Вильфанда, это фантастика для мая.

В Петербурге погода испортится уже в понедельник. От дневных +20 к ночи останутся три градуса тепла. Возможны снег с дождём и порывистый ветер. По данным Гидрометцентра, дневная температура около +12 градусов продержится в Северной столице до воскресенья.