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11.05.2020 13:10
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В подмосковном хосписе для пожилых погибла треть постояльцев. СК показал последствия пожара и подозреваемого

Организатор частного дома престарелых в Красногорске после допроса задержан как подозреваемый в оказании небезопасных услуг, в результате которых по неосторожности погибли люди.

Как сообщает Следственный комитет Московской области 11 мая, подозреваемый арендовал частный дом в Красногорске для проживания пенсионеров. За сутки брал от 1 до 1,2 тысячи рублей. В описаниях пансионата в Сети сказано, что в эту стоимость входило пятиразовое питание, полный гигиенический уход, регулярные осмотры врача и постоянный мониторинг состояния здоровья.

Пожилым обещали заботливый персонал и одноместные и двухместные номера. Судя по видео, в некоторых комнатах соседей было больше.

Хоспис загорелся в ночь на 11 мая. В это время в коттедже находились 29 постояльцев в возрасте от 66 до 97 лет. Девять из них погибли, ещё девятерых спасают врачи. В качестве предварительной причины пожара приводят неисправную электропроводку. Предполагается, что гореть начало с сауны на втором этаже. Системы оповещения и связи с пультом МЧС в здании не было, эвакуацию для маломобильных постояльцев организатор также не продумал.

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