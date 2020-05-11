Организатор частного дома престарелых в Красногорске после допроса задержан как подозреваемый в оказании небезопасных услуг, в результате которых по неосторожности погибли люди.



Как сообщает Следственный комитет Московской области 11 мая, подозреваемый арендовал частный дом в Красногорске для проживания пенсионеров. За сутки брал от 1 до 1,2 тысячи рублей. В описаниях пансионата в Сети сказано, что в эту стоимость входило пятиразовое питание, полный гигиенический уход, регулярные осмотры врача и постоянный мониторинг состояния здоровья.