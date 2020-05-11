Следственный комитет возбудил дело после пожара в подмосковном хосписе с девятью погибшими

СКР по Московской области 11 мая возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) после пожара в красногорском хосписе. Ночное возгорание на площади 15 квадратных метров унесло жизни 9 человек, еще 9 госпитализированы.



Следствие после проверки уже озвучило предварительную причину пожара — это неисправная электропроводка. Погибшим было от 66 до 90 лет, они получили термические ожоги тела.

