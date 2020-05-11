FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +4
73.87р80.00р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.05.2020 10:10
0
Печать

Следственный комитет возбудил дело после пожара в подмосковном хосписе с девятью погибшими

СКР по Московской области 11 мая возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) после пожара в красногорском хосписе. Ночное возгорание на площади 15 квадратных метров унесло жизни 9 человек, еще 9 госпитализированы.

Следствие после проверки уже озвучило предварительную причину пожара — это неисправная электропроводка. Погибшим было от 66 до 90 лет, они получили термические ожоги тела.

Хоспис «Второй дом» загорелся в ночь на 11 мая. Часть лежачих пациентов персонал и сотрудники экстренных служб вынести не успели. Администрация Красногорска дала понять, что хоспис располагался в частном доме на незаконных основаниях.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний