Ночной пожар в красногорском частном коттедже, приспособленном под хоспис, унёс, по официальным данным, жизни 9 человек. Ещё столько же госпитализированы, шестеро помещены в реанимацию. Прокуратура и СК 11 мая начали проверку.



Тем временем администрация Красногорска ищет родственников погибших и пострадавших постояльцев.



«На данный момент мы ведем обзвон родственников – тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме. Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких», — написала на своей странице «ВКонтакте» глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

