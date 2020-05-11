9 человек погибли во время пожара в подмосковном хосписе. Власти ищут их родственников
Ночной пожар в красногорском частном коттедже, приспособленном под хоспис, унёс, по официальным данным, жизни 9 человек. Ещё столько же госпитализированы, шестеро помещены в реанимацию. Прокуратура и СК 11 мая начали проверку.
Тем временем администрация Красногорска ищет родственников погибших и пострадавших постояльцев.
«На данный момент мы ведем обзвон родственников – тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме. Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких», — написала на своей странице «ВКонтакте» глава городского округа Эльмира Хаймурзина.
Также чиновница отметила, что пансионат для престарелых, он же хоспис, располагался в здании, которое в документах значится как частный дом.
«Кто и на каких основаниях организовал в частном доме по улице Тенистая 4 «пансионат для престарелых» - сейчас разбираются следственные органы. Уверена, все виновники трагедии будут найдены и понесут справедливое наказание», — заявила Хаймурзина.
Пожар в красногорском пансионате для пожилых «Второй дом», который используется как хоспис, произошел в ночь на понедельник. Часть находившихся в здании в момент возгорания смогли самостоятельно выбраться, но внутри оставались лежачие пациенты. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.