В Шанхае впервые с января заработал «Диснейленд». Там тоже нужно сохранять дистанцию
В Шанхае впервые с 25 января открылся парк развлечений «Диснейленд». Пустовавшие из-за коронавируса аттракционы вновь заполнились посетителями, но по-особенному.
Как сообщает 11 мая Associated Press, пока в парк пускают только по предварительной брони и на определённое время. Максимальное число посетителей сейчас может составлять лишь две трети от того количества людей, что посещало «Диснейленд» в докоронавирусные времена. То есть, если раньше одновременно развлечься могли 80 тысяч человек, то теперь это доступно лишь 52 тысячам. Со временем лимит будет увеличиваться.
Shanghai Disneyland reopened Monday morning after 107days of pause.😍 #ShanghaiDisneyland #Disneyland https://t.co/iZ0ykep5UD pic.twitter.com/Jpg9F1qB49— Visual China (@CD_visual) May 11, 2020
На входе у посетителей измеряют температуру, проверяют удостоверение личности. Кроме того, гости «Диснейленда» обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.
Требования к социальной дистанции никуда не делись, на дорогах и в очередях — разметка, на аттракционах в кабинку пускают только семейных посетителей. К одиночкам не подсаживают никого.