Как сообщает 11 мая Associated Press , пока в парк пускают только по предварительной брони и на определённое время. Максимальное число посетителей сейчас может составлять лишь две трети от того количества людей, что посещало «Диснейленд» в докоронавирусные времена. То есть, если раньше одновременно развлечься могли 80 тысяч человек, то теперь это доступно лишь 52 тысячам. Со временем лимит будет увеличиваться.

В Шанхае впервые с 25 января открылся парк развлечений «Диснейленд». Пустовавшие из-за коронавируса аттракционы вновь заполнились посетителями, но по-особенному.

На входе у посетителей измеряют температуру, проверяют удостоверение личности. Кроме того, гости «Диснейленда» обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.



Требования к социальной дистанции никуда не делись, на дорогах и в очередях — разметка, на аттракционах в кабинку пускают только семейных посетителей. К одиночкам не подсаживают никого.

