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10.05.2020 22:37
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В Ставрополье сосед кинул в шумную компанию за забором гранату

День рождения для жительницы поселка Георгиевск в Ставропольском крае закончился госпитализацией восьми человек. Сосед кинул в них гранату.

Как пишет "Интерфакс" вечером 10 мая, компания отмечала день рождения, собрались 18 человек. Вели они себя шумно, что не понравилось соседу. Он бросил через забор гранату, восемь человек пострадали.

Телеграм-канал 112 уточняет, что вооруженный мужчина, как и его соседи, был нетрезв. Трое в тяжелом состоянии.

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Комментарии (9)

Ref
Надо было пригласить соседа. Может быть и не пришёл, но гранату бы не бросил.
Василий Марущак
Поддерживаю этого соседа, ибо на быдло другой управы нет. Менты не реагируют вообще ни как, видимо признают в гопоте своих.
Как у маугли, -"мы с тобой одной крови"
VKuser152997575
Донбасс и Луганск рядом,не оттуда ли граната и сам псих?
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