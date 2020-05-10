В Ставрополье сосед кинул в шумную компанию за забором гранату

День рождения для жительницы поселка Георгиевск в Ставропольском крае закончился госпитализацией восьми человек. Сосед кинул в них гранату.

Как пишет "Интерфакс" вечером 10 мая, компания отмечала день рождения, собрались 18 человек. Вели они себя шумно, что не понравилось соседу. Он бросил через забор гранату, восемь человек пострадали.

Телеграм-канал 112 уточняет, что вооруженный мужчина, как и его соседи, был нетрезв. Трое в тяжелом состоянии.