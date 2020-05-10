По информации интернет-издания, причиной тому стал сброс воды на Камской ГЭС.

Арт-объект «Счастье не за горами», установленный на набережной Перми, подтопило. Об этом сообщает новостной портал 59.ru.

Как уточняют журналисты, в подобную ситуацию народный памятник попадает ежегодно. Судя по опубликованным фотографиям, в этот раз буквы ушли под воду на треть.

Также отмечается, что набережная, где расположен арт-объект, временно закрыта для пермяков в связи с распространением коронавируса.