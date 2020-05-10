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10.05.2020 22:10
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Пермское «счастье» почти наполовину ушло под воду. Виновата ГЭС

Арт-объект «Счастье не за горами», установленный на набережной Перми, подтопило. Об этом сообщает новостной портал 59.ru.

По информации интернет-издания, причиной тому стал сброс воды на Камской ГЭС.

Как уточняют журналисты, в подобную ситуацию народный памятник попадает ежегодно. Судя по опубликованным фотографиям, в этот раз буквы ушли под воду на треть.

Также отмечается, что набережная, где расположен арт-объект, временно закрыта для пермяков в связи с распространением коронавируса.

Отметим, монумент не в первый раз попадает в качестве инфоповода на страницы СМИ. Два года назад пермяк получил штраф, заменив у арт-обьекта слово "счастье" на "смерть".

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Комментарии (2)

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