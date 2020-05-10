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10.05.2020 20:44
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В токсовском зубробизоннике пополнение. Появившегося на свет малыша могут назвать Победой

О появлении на свет нового обитателя зубробизонника в Токсово сообщили в правительстве Ленобласти. Информация об этом появилась вечером 10 мая.

«У Мадамы родился зубренок. Если малыш окажется самкой, ветеринары планируют назвать ее Победой», — говорится в сообщении областной администрации.

Под наблюдением ветеринаров находятся еще две беременные самки: Милана и Березка.

Также сообщается, что в ближайшее время планируется расширить зубробизонник до 16 га и включить в его территорию ландшафтную часть, чтобы увеличившееся стадо могло свободно гулять и пастись.

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Комментарии (4)

Лариса Меркушева
А мальчика Витей.
AGP
Можно и Короной, если она. И Красным Носом, ежели он.
OldObyvatel
Сталиным.
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