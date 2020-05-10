О появлении на свет нового обитателя зубробизонника в Токсово сообщили в правительстве Ленобласти. Информация об этом появилась вечером 10 мая.



«У Мадамы родился зубренок. Если малыш окажется самкой, ветеринары планируют назвать ее Победой», — говорится в сообщении областной администрации.