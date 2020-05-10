В токсовском зубробизоннике пополнение. Появившегося на свет малыша могут назвать Победой
О появлении на свет нового обитателя зубробизонника в Токсово сообщили в правительстве Ленобласти. Информация об этом появилась вечером 10 мая.
«У Мадамы родился зубренок. Если малыш окажется самкой, ветеринары планируют назвать ее Победой», — говорится в сообщении областной администрации.
Под наблюдением ветеринаров находятся еще две беременные самки: Милана и Березка.
Также сообщается, что в ближайшее время планируется расширить зубробизонник до 16 га и включить в его территорию ландшафтную часть, чтобы увеличившееся стадо могло свободно гулять и пастись.