Петербуржец с пистолетом забаррикадировался в квартире на Планерной после стрельбы по ногам знакомого

Встреча двух горожан закончилась стрельбой в Приморском районе Петербурга. Одного из них госпитализировали, другому придется продолжить вечер в компании сотрудников правоохранительных органов.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 10 мая, в одну из городских больниц доставлен мужчина с простреленной ногой. Он самостоятельно вызвал полицейских, заявив, что его ранил знакомый с Планерной улицы.

Сотрудники полиции отправились к предполагаемому стрелку, но тот добровольно выходить из квартиры отказался, дверь пришлось взламывать.