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10.05.2020 18:47
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Петербуржец с пистолетом забаррикадировался в квартире на Планерной после стрельбы по ногам знакомого

Встреча двух горожан закончилась стрельбой в Приморском районе Петербурга. Одного из них госпитализировали, другому придется продолжить вечер в компании сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 10 мая, в одну из городских больниц доставлен мужчина с простреленной ногой. Он самостоятельно вызвал полицейских, заявив, что его ранил знакомый с Планерной улицы.

Сотрудники полиции отправились к предполагаемому стрелку, но тот добровольно выходить из квартиры отказался, дверь пришлось взламывать.

По предварительной информации, пострадавший словил пулю после того, как во время застолья между ним и его собутыльником произошел конфликт. Последний не стал слушать аргументы оппонента и применил травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Mozg
У народа скопилось полно негативной энергии.
Уже выплёскивается через край.
krasnonosov
Цветочки самоизоляции. Ждем ягодки.
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