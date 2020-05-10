После стрельбы в Москве один погибший и двое пострадавших, включая стрелка

Житель столицы застрелил знакомого, пытался убить его маму и себя. Стрелял в парадной жилого дома.



Как сообщает московское управление Следственного комитета, конфликт между двумя молодыми людьми произошел 10 мая в парадной жилого дома на Митинской улице. Один из участников был вооружен, он застрелил оппонента и ранил его мать. Сам он с огнестрельным ранением шеи доставлен в больницу в тяжелом состоянии.



Возбуждено три уголовных дела — об убийстве, покушении на него и незаконном ношении оружия.

