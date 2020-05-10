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10.05.2020 15:49
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После стрельбы в Москве один погибший и двое пострадавших, включая стрелка

Житель столицы застрелил знакомого, пытался убить его маму и себя. Стрелял в парадной жилого дома.

Как сообщает московское управление Следственного комитета, конфликт между двумя молодыми людьми произошел 10 мая в парадной жилого дома на Митинской улице. Один из участников был вооружен, он застрелил оппонента и ранил его мать. Сам он с огнестрельным ранением шеи доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено три уголовных дела — об убийстве, покушении на него и незаконном ношении оружия.

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Комментарии (7)

sektor7
Дорогая редакция: парадные в Санкт-Петербурге. Там подъезды.
Правильный петербуржец носит бадлон, а не водолазку и бросает хабарик, а не бычок. И если что за это он поедет в аквариум, а не в обезьянник.
krasnonosov
Цветочки самоизоляции. Ждем ягодок.
Brevnault
Так как стрелок был без медицинской маски, возбуждено не три, а четыре уголовных дела.
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