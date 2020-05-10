FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +19
73.87р80.00р
СРОЧНО

C 12 мая маски обязательны

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
10.05.2020 14:27
1
Печать

Пираты напали на два судна в Экваториальной Гвинее. Трое россиян в плену, двое в больнице

Два судна у разных берегов Экваториальной Гвинеи были атакованы пиратами в ночь на 9 мая. Пострадали граждане России.

Об этом 10 мая в Facebook пишет посольство России в Камеруне. По данным дипмиссии, атакованы были судно Rio Mitong, которое было пришвартовано у берегов города Малабо, столицы ЭГ. Второй эпизод произошел в 40 километрах, атаковано было судно Djibloho в городе Луба. В первом случае был похищен один россиянин, еще двое ранены и находятся в больнице. Во втором, в плен флибустьеров попали два гражданина России.

Отмечается, что никаких требований пираты пока не выдвигали.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

🔞🔥Скучаешь нa самоизоляции? Выбирай себе девушку на свой вкус. Реализуй свои самые смелые фантазии.. ➜ https://is.gd/biglove
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний