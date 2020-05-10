Пираты напали на два судна в Экваториальной Гвинее. Трое россиян в плену, двое в больнице
Два судна у разных берегов Экваториальной Гвинеи были атакованы пиратами в ночь на 9 мая. Пострадали граждане России.
Об этом 10 мая в Facebook пишет посольство России в Камеруне. По данным дипмиссии, атакованы были судно Rio Mitong, которое было пришвартовано у берегов города Малабо, столицы ЭГ. Второй эпизод произошел в 40 километрах, атаковано было судно Djibloho в городе Луба. В первом случае был похищен один россиянин, еще двое ранены и находятся в больнице. Во втором, в плен флибустьеров попали два гражданина России.
Отмечается, что никаких требований пираты пока не выдвигали.