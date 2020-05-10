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10.05.2020 15:00
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Наш проект: Пришли свою историю в Интерактивный музей фронтовых вещей «Фонтанки». Видеоинструкция

Читатели продолжают делиться с редакцией фотографиями фронтовых предметов, доставшихся им от родственников и знакомых. Самые интересные и необычные из них станут частью Интерактивного музея забытых фронтовых вещей, который «Фонтанка» создаст в честь Дня Победы.

Фронтовая планшетка, трофейный кортик, дневник деда — снимки этих предметов уже стали частью проекта. Смотрите видео, ЗАПОЛНЯЙТЕ ФОРМУ по ссылке, присылайте фото памятных вам предметов и помогайте нам создавать Интерактивный музей. Ждём ваших снимков до 17 мая!

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Читатели продолжают делиться с редакцией фотографиями фронтовых предметов, доставшихся им от родственников и знакомых. Самые интересные и необычные из них станут частью Интерактивного музея забытых фронтовых вещей, который «Фонтанка» создаст в честь Дня Победы. ⠀ Фронтовая планшетка, трофейный кортик, дневник деда — снимки этих предметов уже стали частью проекта. Смотрите видео, заполняйте форму по ссылке в шапке профиля, присылайте фото памятных вам предметов и помогайте нам создавать Интерактивный музей. Ждём ваших снимков до 17 мая! ⠀ #9мая #санктпетербург #деньпобеды2020

Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru)

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