Три огромных воздушных шара поднялись в небо над Красным Селом в честь 75-й годовщины Победы
Аэростаты с прикрепленными к ним баннерами поднялись в небо над Красносельским районом Петербурга 10 мая. Так спортивная федерация бокса почтила память боксеров-фронтовиков.
Фотографии с акции памяти редакции «Фонтанки» предоставили в Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга. Три воздушных шара поднялись в небо с баннерами, на которых изображены легендарные бойцы, воевавшие на фронте во время Великой Отечественной войны.
Как отметил глава петербургской федерации Максим Жуков, таким образом Северная столица присоединилась к акции, которая прошла в 15 российских городах.
Среди тех, кто изображен на баннерах, — Александр Покрышкин, Борис Галушкин, Константин Коротков, Абрек Баршт, Владимир Карпов, Юрий Сироткин, Леонид Быков, Георгий Костылев, Валентин Федоров, Сергей Щербаков, Николай Королев, Иван Князев, Николай Штейн и Вячеслав Щербаков.