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10.05.2020 13:54
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Три огромных воздушных шара поднялись в небо над Красным Селом в честь 75-й годовщины Победы

Аэростаты с прикрепленными к ним баннерами поднялись в небо над Красносельским районом Петербурга 10 мая. Так спортивная федерация бокса почтила память боксеров-фронтовиков.

Фотографии с акции памяти редакции «Фонтанки» предоставили в Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга. Три воздушных шара поднялись в небо с баннерами, на которых изображены легендарные бойцы, воевавшие на фронте во время Великой Отечественной войны.

Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга
Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга
Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга
Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга
Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга
Фото: Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга

Как отметил глава петербургской федерации Максим Жуков, таким образом Северная столица присоединилась к акции, которая прошла в 15 российских городах.

Среди тех, кто изображен на баннерах, — Александр Покрышкин, Борис Галушкин, Константин Коротков, Абрек Баршт, Владимир Карпов, Юрий Сироткин, Леонид Быков, Георгий Костылев, Валентин Федоров, Сергей Щербаков, Николай Королев, Иван Князев, Николай Штейн и Вячеслав Щербаков.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

i_hate_you
маразм какой-то.... вы ещё помимо фото покойных начните венки в воздух поднимать и прочую кладбищенскую атрибутику... идиоты
krasnonosov
Деньги на ветер это.
На одном баннере должен быть портрет сталина, на втором портрет путина на третьем портрет шойгу. У путина возможен нимб над головой. Всё учить надо...
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