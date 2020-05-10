Путин назвал «не затхлый» патриотизм национальной идеей России

Президент России Владимир Путин считает, что ничто, кроме патриотизма, национальной идеей страны быть не может. Но у него есть к нему требования.
Об этом президент рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин«, его фрагмент 10 мая был опубликован на странице в Instagram ведущего Павла Зарубина. Патриотизм, считает президент, не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
«Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — уверен глава государства.