Путин назвал «не затхлый» патриотизм национальной идеей России

Президент России Владимир Путин считает, что ничто, кроме патриотизма, национальной идеей страны быть не может. Но у него есть к нему требования.



Об этом президент рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин«, его фрагмент 10 мая был опубликован на странице в Instagram ведущего Павла Зарубина. Патриотизм, считает президент, не должен быть «квасным, затхлым и кислым».