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10.05.2020 11:44
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Путин назвал «не затхлый» патриотизм национальной идеей России

Президент России Владимир Путин считает, что ничто, кроме патриотизма, национальной идеей страны быть не может. Но у него есть к нему требования.

Об этом президент рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин«, его фрагмент 10 мая был опубликован на странице в Instagram ведущего Павла Зарубина. Патриотизм, считает президент, не должен быть «квасным, затхлым и кислым».

«Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — уверен глава государства.

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Комментарии (7)

aaignat
Кхе-кхе и нет времени на раскачку в этом несомненно интереснейшем и полезнейшем интервью было?
260740951
"...нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее..."
По поводу "героического будущего"...недопонял. Меня таки терзают смутные сомнения.
Иван Петров
Смешно.
Нашёл дурачков пахать на дворцы Сечина и помирать за яхты Ротенбергов.
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