Жители Украины извинились перед Санкт-Петербургом за преступление, совершенное правнуком погибшего в 1944 году красноармейца

«Приносим человеческие извинения жителям Санкт-Петербурга за информационный негатив от недостойного и унизительного проступка нашего родственника и просим передать глубокие искренние извинения потерпевшему Михаилу Фартушному», - говорится в письме.

Как следует из письма, родные фронтовика совсем недавно узнали, что его правнук участвовал в похищении петербургского предпринимателя.

Оно подписано семьей дочери красноармейца Анны Францевны Бувдевской 1937 года рождения, которая приходится двоюродной бабушкой осужденному петербуржцу. Семья живет в городе Днепр и селе Корытное Черновицкой области. Фамилия фронтовика и его потомков отличается на одну букву.



Франц Булдевский родился в 1914 году. В Великую Отечественную войну был призван Погребищенским райвоенкоматом Винницкой области Украинской ССР. Служил в 396-м стрелковом полку 135-й стрелковой дивизии. Погиб 17 июля 1944 года. Первоначально был похоронен у озера Кивиярви, впоследствии перезахоронен на воинском кладбище в поселке Кирилловское под Петербургом. Упомянут в именном списке воинов Советской Армии, увековеченных на территории Выборгского района Ленинградской области.



Предпринимателя Михаила Фартушного похитили в октябре 2015 года. Преступники представились сотрудниками ФСБ и предложили потерпевшему подумать, какую сумму в евровалюте он способен пожертвовать на ДНР и ЛНР. Фартушного освободили через несколько дней. Александр Бувдевский в июле 2017-го приговорен к десяти годам строгого режима.

